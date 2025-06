Calciomercato Milan, Moretto: “Musah-Napoli, pista non tramontata”

In merito al futuro di Theo Hernandez, Matteo Moretto ha spiegato sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Aggiunge, però, anche qualche parola sulla trattativa per Musah al Napoli: "Resta viva la pista Al Hilal che continua ad insistere per Theo. Bisognerà capire però se il francese aprirà a questa destinazione. Non è comunque una pista tramontata, così come non è tramontata la pista Musah-Napoli". Questo è quanto riporta il giornalista sportivo, parere che però si scontra con quello del giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti.