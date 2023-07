Calciomercato Milan – Morata vuole i rossoneri: le ultime

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato alla ricerca della punta da poter affiancare ad Olivier Giroud. I rossoneri, in questo momento, potrebbero sondare molti profili. Di oggi la notizia su Taremi . Uno dei nomi che si stanno facendo con più forza e costanza è quello di Alvaro Morata . Lo spagnolo potrebbe essere un 'cavallo di ritorno' per la Serie A. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Morata vuole partire?

Come riportato da Tuttomercatoweb.comAlvaro Morata vorrebbe il Milan. L'attaccante spagnolo avrebbe chiesto al suo entourage di risolvere quanto prima il suo futuro, determinato a tornare a giocare in Serie A e a vivere in Italia con la sua famiglia. Il giocatore si sarebbe sentito tradito dopo l'acquisito di Memphis Depay. Morata vorrebbe cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. Tanto che potrebbe abbassarsi l'ingaggio fino ai 4 milioni netti a stagione proposti dal Milan per quattro stagioni. Presente nel contratto una clausola da 20 milioni. LEGGI ANCHE: Milan, bloccato l'esterno? Occhi su un talento danese