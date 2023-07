Calciomercato Milan – Morata difficile: avanza Taremi

Milan, Morata si allontan sale Taremi

Come riporta SportMediaset su Italia Uno sarebbe più fredda la pista che porta a Samuel Chukwueze perchè il Villarreal non si sposterebbe dalla sua richiesta di 35 milioni di euro e per questo starebbe prendendo sempre più corpo l'opzione Gustav Isaksen, attaccante esterno classe 2001 del Midtjylland (costa 10-12 milioni). Se dovesse arrivare il danese, che ha passaporto comunitario, il Diavolo potrebbe affondare su Taremi del Porto e dare così una valida alternativa a Giroud in avanti. L'iraniano sarebbe un nome caldo, con Morata che si starebbe allontanando dai rossoneri per i costi dell'operazioni.