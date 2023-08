Calciomercato Milan – Morata ha deciso il suo futuro: le parole di Simeone

«Dipende dal club e dipende da lui. Noi abbiamo chiaro chi resta e chi se ne va. Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche di attaccante d’area che nessun altro ha. Memphis è quello che più gli si avvicina, ma gli piace anche uscire dall’area e associarsi. Álvaro allunga la squadra, è alto e un gran colpo di testa. È fondamentale. Speriamo che resti con noi. Speriamo di poter aiutarlo a superare quella barriera del gol. Ha segnato più gol con noi che con la Juventus e questo genera entusiasmo per noi. La squadra ha bisogno di lui».

Ciò dimostra che c'è grande fiducia in lui da parte di tutto lo spogliatoio e della tifoseria. Il Milan potrebbe ancora insidiare i madrileni provando a concludere la campagna acquisti con la cosiddetta ciliegina sulla torta. Intanto però l'allenatore dei Colchoneros ha espressamente dichiarato che non vorrebbe per nessun motivo privarsi di un pezzo pregiato come l'attaccante della nazionale spagnola. Staremo quindi a vedere quale sarà la volontà del giocatore per l'anno prossimo. LEGGI ANCHE: Milan, i numeri di Estève dell'ultima stagione >>>