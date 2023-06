Álvaro Morata torna nel mirino del Milan per questo calciomercato estivo. Al Diavolo serve un centravanti dopo il no di Marcus Thuram

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha spiegato come - perso Marcus Thuram , che ha scelto di firmare con l'Inter - il Diavolo sia pronto a tornare su Álvaro Morata , classe 1992 , centravanti dell' Atlético Madrid già visto in Italia , in passato, con la maglia della Juventus .

Calciomercato Milan: Diavolo nuovamente su Morata

Da tempo il Milan si è informato sulla situazione di Morata. Il giocatore (seppur non ancora in via ufficiale) ha rinnovato il suo contratto con l'Atlético in scadenza tra poco più di un anno fino al 30 giugno 2026, ma può partire. È corteggiato anch'egli in Arabia Saudita, dall'Al-Hilal che vuole anche Romelu Lukaku, ma preferirebbe restare a giocare in Europa.