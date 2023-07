Calciomercato Milan – Morata piace anche alla Juventus, ma …

Il Milan segue un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato e, al momento, è avanti sulla Juventus per Álvaro Morata. Classe 1992, il centravanti spagnolo è in forza all'Atlético Madrid ma spinge per lasciare i 'Colchoneros' e per tornare a giocare nel campionato italiano. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.