Calciomercato Milan – Il Monza è interessato a Bakayoko: il punto

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il Monza ha sondato il terreno per il centrocampista francese

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Ma potrebbe non spostarsi, poi, così tanto da Milano. Secondo quanto riferito, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il centrocampista francese, classe 1994, interesserebbe al Monza, club presieduto da Silvio Berlusconi e diretto da Adriano Galliani.

Calciomercato Milan, Bakayoko andrà via 'last minute'?

Il Monza, ora, ha come priorità quella di prendere il regista italiano Nicolò Rovella in prestito dalla Juventus. Sbloccata l'operazione per l'ex genoano, dunque, Galliani valuterà se sarà il caso di prendere anche un centrocampista muscolare per rinforzare la mediana della squadra di Giovanni Stroppa, partita con 3 sconfitte nelle prime 3 partite in Serie A.

E, a questo proposito, i nomi da tenere d'occhio per il calciomercato del Monza sarebbero proprio quelli di Bakayoko, che il Milan vuole dare via nonostante le parti siano legate ancora da un anno di prestito (scadenza 30 giugno 2023) dal Chelsea e di William Carvalho, portoghese del Betis.

Tanto, però, in questo senso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', dipenderà da eventuali uscite dal Monza. Per esempio, José Machín è finito nel mirino del Palermo.