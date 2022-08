Calciomercato Milan – Centrocampo, monitorati anche Onyedika e Sissoko

Raphael Onyedika e Ibrahima Sissoko sono tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare il centrocampo rossonero

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, della necessità di acquistare un nuovo centrocampista. Un po' alla luce dell'infortunio di Sandro Tonali, un po' perché Tiémoué Bakayoko, di fatto, non rientra nel progetto tecnico di mister Stefano Pioli.