Calciomercato Milan – Pronto il colpo? “Moncada lo ha incontrato”

Mancano poco meno mesi alla sessione invernale di calciomercato, ma il Milan già pensa a come poter apportare correttivi all'organico di Stefano Pioli. Il Diavolo ha perso anche contro l'Udinese e serve lavorare. I dirigenti rossoneri, hanno fatto un lavoro importante in estate, ma potrebbero dover investire tanti anche in inverno. Ma i troppi infortuni e il rendimento altalenante di alcuni di loro, potrebbe costringere i rossoneri a spingere sul calciomercato.