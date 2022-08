Calciomercato Milan – Centrocampo: Moncada consiglia Onana

Jean Onana, classe 2000 del Bordeaux, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Sembra che Geoffrey Moncada straveda per il camerunense

Daniele Triolo

Jean Onana, classe 2000, centrocampista del Bordeaux, sarebbe l'innesto perfetto per il Milan in questo calciomercato estivo. L'ideale sostituto dell'ivoriano Franck Kessié, trasferitosi a parametro zero al Barcellona.

Calciomercato Milan, Onana piace molto al capo scout Moncada

Secondo il sito web di 'SportMediaset' di questo sarebbe fermamente convinto Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del club di Via Aldo Rossi. Il giovanissimo dirigente ex Monaco, infatti, avrebbe caldamente consigliato al direttore tecnico Paolo Maldini e al direttore sportivo Frederic Massara l'acquisto del giovane camerunense.

Moncada ha seguito per un anno Onana e ritiene il giocatore pronto ad indossare la maglia rossonera. Il calciatore del Bordeaux (compagine retrocessa nella Ligue 2 francese, n.d.r.), costa tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Valutazione, questa, non eccessiva e in linea con il budget a disposizione di Maldini e Massara per il nuovo ingresso a metà campo.

I due dirigenti terranno sicuramente in considerazione la 'proposta' di Moncada per Onana, anche se continuano a sondare varie alternative per il centrocampo. Due di queste, Ibrahima Sissoko (Strasburgo) e Seko Fofana (RC Lens) in Ligue 1, poi anche Raphael Onyedika (Midtjylland) nella massima serie danese ed anche Adrien Tameze (Hellas Verona) in Serie A. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?