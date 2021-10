Calciomercato Milan – Mirante, è fatta: domani le visite mediche

Dopo l'infortunio di Maignan, il Milan ha contattato Mirante come rinforzo di calciomercato. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Brutta tegola in casa Milan , con Mike Maignan che dovrà operarsi al polso e resterà fuori per un po', così i rossoneri sono stati costretti a intervenire sul calciomercato, puntando su Antonio Mirante . Al momento, infatti, l'unico portiere a disposizione di Stefano Pioli è Ciprian Tatarusanu. Il rumeno, classe 1986, è il secondo del francese classe 1995, ma anche l'unico visto che pure Alessandro Plizzari, classe 2000, è infortunato.

Così, il Milan ha deciso di intervenire sul calciomercato, andando a pescare ovviamente tra gli svincolati. Il mercato è chiuso, ma i giocatori senza contratto possono essere acquistati. Mirante ha convinto la dirigenza rossonera. Classe 1983, fino allo scorso anno era alla Roma, dove ha giocato anche diverse partite a buon livello. Dopo un incontro, si è raggiunto un accordo per un contratto di un anno, probabilmente con opzione di rinnovo. Domani mattina svolgerà le visite mediche, poi la firma sul contratto. Ovviamente non verrà per giocare, ma come sostituto in caso di emergenza.