Calciomercato Milan – Mirante, ecco i suoi numeri stagionali / News

Calciomercato Milan, i numeri di Mirante

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan potrebbe cambiare qualcosa in porta in vista della prossima stagione. In attesa del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, verrà sicuramente confermato Ciprian Tatarusanu come secondo portiere. Antonio Donnarumma, invece, potrebbe lasciare il club rossonero. A prendere il posto del ‘fratello d’arte’ potrebbe essere Antonio Mirante, attualmente in forza alla Roma. L’ex Parma, fino all’infortunio di inizio gennaio, è stato il titolare indiscusso di Paulo Fonseca. Per Mirante 11 partite in campionato, in cui conta 19 gol subiti e 4 clean sheet. Niente male per un giocatore che dovrebbe fare soltanto il terzo portiere…

