Calciomercato Milan – Mirante contattato per la porta

Dopo l'infortunio di Maignan, il Milan ha contattato Mirante come rinforzo di calciomercato. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Brutta tegola in casa Milan , con Mike Maignan che dovrà operarsi al polso e resterà fuori per un po', così i rossoneri sono costretti a intervenire sul calciomercato probabilmente, puntando su Antonio Mirante . Al momento, infatti, l'unico portiere a disposizione di Stefano Pioli è Ciprian Tatarusanu. Il rumeno, classe 1986, è il secondo del francese classe 1995, ma anche l'unico visto che pure Alessandro Plizzari, classe 2000, è infortunato.

Così, il Milan secondo quanto riferito da Sky starebbe pensando di intervenire sul calciomercato, andando a pescare ovviamente tra gli svincolati. Il mercato è chiuso, ma i giocatori senza contratto possono essere acquistati. Mirante rappresenta un'opzione valida. Classe 1983, fino allo scorso anno era alla Roma, dove ha giocato anche diverse partite a buon livello. Ovviamente non verrebbe per giocare, ma come sostituto in caso di emergenza.