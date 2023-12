Calciomercato Milan – Vice Theo, per Miranda sprint sul Napoli

Juan Miranda del Betis piace al Milan e al Napoli per il calciomercato invernale. I rossoneri, però, sono in vantaggio e vogliono concludere

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse che il Milan ha intenzione di fare nel calciomercato di gennaio 2024 , ha ricordato come i rossoneri vogliano acquistare un vice di Theo Hernández nel ruolo di terzino sinistro: il candidato individuato, da tempo, è Juan Miranda .

Calciomercato Milan, per la fascia ecco Miranda

Classe 2000, il terzino andaluso cresciuto nella cantera del Barcellona andrà in scadenza di contratto con il Betis il prossimo 30 giugno 2024. Sarebbe dunque libero, a parametro zero, per la prossima stagione. Ma l'inserimento in corsa del Napoli sul giocatore ha suggerito al Diavolo di accelerare i tempi.