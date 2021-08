Calciomercato Milan – Miranchuk operazione dell’ultima ora?

Le ultime news di calciomercato sul Milan: ieri contatti con l'Atalanta per Aleksej Miranchuk. Complicato arrivare al trequartista russo

Daniele Triolo

Il Milan, in queste ultime ore del calciomercato estivo 2021, è tornato a pensare anche ad Aleksej Miranchuk. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola. Il trequartista russo, classe 1995, era nel mirino del Diavolo già un anno fa, prima che lasciasse la Lokomotiv Mosca per vestire la maglia dell'Atalanta. E ieri, una volta saltata la trattativa tra Milan e Brest per Romain Faivre, il club di Via Aldo Rossi ha fatto una telefonata alla 'Dea' per sondare la disponibilità di Miranchuk.

L'Atalanta ha aperto soltanto parzialmente alla possibilità di cedere Miranchuk al Milan in questa sessione di calciomercato. Con Gian Piero Gasperini il russo non è titolare, ma è sempre uno dei primi innesti dalla panchina: subentrato già in due occasioni, in due gare di campionato contro Torino e Bologna. Per 'La Gazzetta dello Sport', dunque, appare difficile che l'Atalanta se ne privi e che entro oggi alle ore 20:00 riveda le proprie convinzioni.

Sulla stessa linea di pensiero il 'Corriere dello Sport', che ha anche aggiunto come, in caso di cessione di Miranchuk, gli orobici dovrebbero poi trovare un sostituto sul mercato e il tempo è giunto al limite. Più possibilista, al contrario, 'Tuttosport', che ha spiegato come potrebbero esserci nuovi contatti in giornata tra Milan ed Atalanta per il numero 59 nerazzurro. Nonostante si riconosca come sia probabile che la pista non si concretizzi. Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>