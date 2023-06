Calciomercato Milan – Ecco il prezzo di Milinkovic-Savic: i rossoneri…

Calciomercato Milan, ecco la richiesta per Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe una novità importante che può aprire a scenari interessanti. Milinkovic-Savic sul calciomercato potrebbe essere una ghiotta opportunità perché la Lazio ha fissato in 35 milioni di euro il prezzo giusto per dare il via libera alla cessione. Il Milan resterebbe una destinazione improbabile perché il club rossonero non intenderebbe superare quota 30 milioni per un singolo acquisto. LEGGI ANCHE: Non solo Thuram. Per l'attacco possibile sfida alla Roma