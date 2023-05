Calciomercato Milan – Milinkovic-Savic in uscita: ecco quanto costa

Sergej Milinkovic-Savic , obiettivo di calciomercato del Milan , andrà in scadenza di contratto con la Lazio il prossimo 30 giugno 2024 . Pertanto, fermo restando la possibilità che possa rinnovare il proprio accordo con il club capitolino (ne parlava 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, a patto che lo stipendio arrivi intorno ai 5 milioni di euro), il centrocampista serbo, classe 1995 , è di fatto in uscita.

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic è in vendita

L'edizione odierna de 'Il Messaggero' ha spiegato come il numero 21 della Lazio sia pronto per una nuova avventura. Motivo per cui la Lazio vorrebbe cederlo in questa estate di mercato e, con i proventi, rinforzare la squadra di Maurizio Sarri, che sarà impegnata tanto in Serie A quanto in Champions League nella stagione 2023-2024. Ma quanto potrebbe costare Milinkovic-Savic al Milan?