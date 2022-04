Calciomercato Milan – Milinkovic Savic ipotesi da non trascurare

Le ultime news sul calciomercato Milan: Milinkovic potrebbe diventare un obiettivo dei rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Milinkovic Savic . Il centrocampista cercherà domani in ogni modo di battere il Milan, ma il suo futuro alla Lazio è tutt'altro che certo. A momento non ci sono trattative o contatti informali, ma la sensazione è che dopo sette anni il serbo voglia spiccare il volo verso un top club. Il contratto è in scadenza nel 2024 e dunque questa potrebbe essere l'estate giusta per la cessione.

Psg e Manchester United sono pronte ad acquistarlo, ma attenzione anche alla Juventus, che è alla ricerca di un grande centrocampista. La rosea, inoltre, ipotizza un possibile interesse da parte del Milan, che, con la nuova proprietà, potrebbe decidere di acquistare un top-player in mediana. Ricordiamo che nell'estate 2017 Milinkovic Savic era stato molto vicino ai rossoneri, visto che la proprietà cinese fece un'offerta molto importante (si parlò di oltre 100 milioni di euro): la proposta venne rifiutata da Lotito in quanto non avrebbe avuto il tempo per trovare un sostituto all'altezza. Storia vecchia, ma chissà che il futuro di Milinkovic Savic non possa essere a San Siro. Intanto i rossoneri pensano ad un talento esploso in Youth League.