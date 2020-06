Calciomercato Milan – Milik, il centravanti preferisce la Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il futuro di Arkadiusz Milik sembra essere sempre più delineato. Sebbene ci siano state delle dichiarazioni di apertura da parte di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, Milik dovrebbe comunque lasciare il club partenopeo al termine della stagione.

Su Milik ci sono diverse squadre, tra cui il Milan, oltre all'Everton e all'Arsenal, ma è la Juventus che sembra essere in pole position. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il centravanti polacco avrebbe già comunicato al suo entourage la voglia di trasferirsi in bianconero