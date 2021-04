Calciomercato Milan – Milenkovic, sul serbo anche Chelsea e United

Le ultime sul calciomercato del Milan: su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ci sarebbero due squadre inglesi

Il Milan, in vista del calciomercato estivo, è sempre interessato a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo non rinnoverà il suo contratto con la viola, in scadenza nel 2022. Nonostante questo, però, Rocco Commisso continua a chiedere, secondo il The Sun, 38 milioni di sterline. Su Milenkovic in ogni caso non c'è solo il Milan, ma anche il Manchester United e il Chelsea. I blues potrebbe virare sul serbo nel caso in cui il club rossonero decidesse di riscattare Tomori. Sempre a proposito di calciomercato: Belotti chiama il Milan.