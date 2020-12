Calciomercato Milan – Milenkovic sempre più lontano dalla Fiorentina

Ultime Notizie Calciomercato Milan: non si molla Milenkovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come viene riportato dal Corriere dello Sport, continua a non mollare Nikola Milenkovic, calciatore della viola.

La Fiorentina, infatti, potrebbe decidere di cedere il difensore centrale a gennaio, visto che Milenkovic continua a rifiutare il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Se non dovessi esserci la fumata bianca, la viola cederà il serbo o a gennaio o la prossima estate. Il Milan è alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi. Calciomercato Milan: Maldini ha scelto il nuovo difensore>>>