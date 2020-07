Calciomercato Milan – Milenkovic nome per la difesa: davanti Mandzukic?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ufficializzato il rinnovo di contratto di Stefano Pioli, che verrà firmato oggi a Casa Milan fino al 2022, è tempo di pensare anche al mercato e a come la squadra verrà rinforzata in vista della prossima stagione, che dovrà gioco forza rappresentare per il Milan il ritorno alla lotta per il quarto posto.

Là davanti rimangono tanti punti di domanda sulla possibile partenza di Ibrahimovic, che come dichiarato dallo svedese non ha ancora ricevuto segnali o chiamate dalla società. La dirigenza ha fatto sapere che le parti si incontreranno al termine del campionato e si discuterà un suo rinnovo. In caso di permanenza di Ibra, i rossoneri andranno comunque su una prima punta, giovane e di prospettiva in grado di crescere alle spalle dello svedese. Il nome in primo piano in questo caso è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Nell’ipotesi in cui Ibra non dovesse restare il nome nuovo è quello di Mario Mandzukic, già seguito a gennaio prima dell’arrivo di Zlatan a Milano. Jovic piace sempre, ma i costi sono molto alti, mentre scendono le quotazioni di Schick, nome accostato a Rangnick. Ieri si sono incontrati Massara, Maldini e Ramadani per risolvere la questione riscatto di Ante Rebic.

La quadra con l’Eintracht Francoforte è resa più complicata del previsto a causa del 50% che i tedeschi dovranno versare alla Fiorentina per la cessione del croato. I viola non vogliono rinunciare ad un ero, ecco perché spunta l’ipotesi di un trasferimento di Milenkovic in rossonero, difensore serbo che piace molto al Milan. Il suo procuratore è sempre Fali Ramadani e ieri potrebbero aver parlato proprio di questa idea. In alternativa piace sempre Ajer del Celtic.

