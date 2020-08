Calciomercato Milan – Milenkovic, la Fiorentina non molla sul prezzo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Nikola Milenkovic continua a essere un obiettivo del Milan per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Milenkovic è stato richiesto da Stefano Pioli, ma al momento il suo arrivo è molto complicato: la Fiorentina, infatti, per cedere il suo cartellino chiede 40 milioni di euro, cifra che non viene presa in considerazione da Maldini e da Massara.

