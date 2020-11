Calciomercato Milan – Milenkovic, due club di Premier su di lui / News

Calciomercato Milan, Milenkovic piace in Premier

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nel corso della scorsa sessione di mercato, la dirigenza del Milan non ha mai nascosto come la priorità rossonera fosse l’acquisto di un difensore. Un innesto che però non è mai arrivato. Uno dei profili sondati dal Diavolo è stato Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso è mai sceso sulla valutazione di 40 milioni di euro, ritenuta troppo alta dal Milan.

Il giocatore continua a piacere e non è escluso un nuovo tentativo nel mercato di gennaio. Attenzione però alla concorrenza: secondo quanto riferisce ‘La Nazione’ è forte l’interesse di Manchester United e Tottenham. Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe rappresentare una grande occasione nei prossimi mesi.

