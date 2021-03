Calciomercato Milan – Milenkovic alternativa di Tomori | News

Calciomercato Milan: affare Milenkovic in estate?

Nikola Milenkovic, classe 1997, andrà in scadenza di contratto con la Fiorentina, suo attuale club, il prossimo 30 giugno 2022. Difficilmente riuscirà a trovare un accordo con la società viola per il suo prolungamento e, pertanto, la prossima estate dovrebbe essere ceduto.

Il suo agente, Fali Ramadani, ha contatti con tante altre società in questo periodo. Su Milenkovic, in questi mesi, hanno preso informazioni Manchester United, Tottenham e Liverpool in Premier League. Mentre, come noto, nella Serie A italiana, il giocatore piace a Inter e Milan.

A proposito dei rossoneri. In estate il Diavolo cercherà di riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro. Qualora, però, il Milan decidesse di cambiare strategia, o nel caso in cui ritenga la cifra troppo alta, potrebbe tornare nuovamente su Milenkovic. Lo ha riferito ‘calciomercato.com‘.

Il club rossonero, infatti, ha un filo diretto con il procuratore Ramadani e, rispetto la valutazione di 40 milioni di euro di un anno fa, adesso Milenkovic vale non più di 30 milioni di euro. Forse anche qualcosa di meno, vista l’imminente scadenza contrattuale.

Se Tomori, dunque, resta il Piano A del Milan nel calciomercato estivo 2021, ecco che Milenkovic potrebbe rappresentare la prestigiosa e qualitativa alternativa all’inglese. Intanto, Maldini è a caccia di un doppio colpo in attacco per il Milan del futuro >>>