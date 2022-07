Calciomercato Milan – Michelis rescinde e passa al Mirandes

Nikos Michelis ha rescisso il suo contratto con il Milan ed è passato al club spagnolo del Mirandes, militante in Segunda Division

Nikos Michelis ha rescisso il suo contratto con il Milan ed è passato al club spagnolo del Mirandes, militante in Segunda Division. Prestato l'ultimo anno al Willem II in Eredivisie, il difensore greco ha firmato con la squadra di Miranda de Ebro fino al 2025. L'ex Primavera rossonero era stato impiegato a metà luglio in partitella dal Milan contro il Lemine Almenno, squadra di Eccellenza lombarda.