Calciomercato Milan – Messias in bilico? Futuro incerto

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare molto. I rossoneri avranno bisogno di comprare molti giocatori per migliore la rosa e puntare in alto Per questo, la dirigenza, potrebbe anche pensare ad eventuali cessioni. Uno dei punti deboli del Milan, è stato l'esterno destro. Il futuro di Junior Messias, potrebbe non essere certo, ecco le ultime.