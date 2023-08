Calciomercato Milan – Messias al Genoa: oggi le visite

Calciomercato Milan, visite per Messias

Junior Messias, si legge, avrebbe scelto la sua destinazione. L’esterno brasiliano è in procinto di trasferirsi a Genova, sponda rossoblù. Sarebbero già in programma le visite mediche per oggi: una volta concluse sarà definito il colpo. Con il Milan che dovrebbe incassare circa 2.5 dalla cessione del giocatore, il cui contratto con i rossoneri scade nel 2024 (per questo dovrebbe rinnovare con il Milan, prima di essere ceduto in prestito al Genoa con obbligo di riscatto). Dopo Rebic, un altro degli esuberi è pronto a concludere la sua avventura a Milano. Gli spazi per Messias al Milan si erano chiusi con gli arrivi di Pulisic e Chukwueze. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo centrocampista. “Con lui molto più forti”