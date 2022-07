Calciomercato Milan – Messias in sede per la firma sul contratto

Il brasiliano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone la scorsa estate, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Pioli. Ora il Milan riscatterà Messias per una cifra più bassa rispetto ai 5,4 milioni pattuiti inizialmente. Si parla di 4,5 milioni di euro da versare nelle casse del Crotone, retrocesso in Serie C nel frattempo, per rendere a tutti gli effetti Messias un calciatore rossonero.