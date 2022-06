Calciomercato Milan – Messias resta con Pioli: riscatto con lo sconto

Junior Messias resterà al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ad un passo la sua conferma in rossonero a titolo definitivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Junior Messias. La favola del brasiliano, infatti, in maglia rossonera non si esaurirà con la conquista dello Scudetto nello scorso mese di maggio. Bensì, continuerà anche negli anni a venire.

Il Milan, infatti, ha deciso di esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Messias in questa sessione di calciomercato. Al Crotone, però, non riconoscerà i 5,4 milioni di euro (più uno di bonus) previsti dagli accordi della scorsa estate. Il Diavolo, per quest'affare, ha chiesto ed ottenuto uno sconto dalla società calabrese.

Calciomercato Milan, le cifre per l'operazione Messias

La spesa per trattenere Messias in rossonero si attesterà intorno ai 3,5 milioni di euro. In tutto, dunque, il Milan, tra prestito dello scorso anno e riscatto, pagherà 6 milioni di euro. Non male per un giocatore che, in 26 partite di Serie A, ha fatto 5 gol e fornito 2 assist. Senza dimenticare il gol segnato in Champions League al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid.

Il riscatto, per la 'rosea', non è un premio per Messias, ma un riconoscimento per la qualità del lavoro svolto in rossonero. Partito dietro Alexis Saelemaekers nelle gerarchie di mister Stefano Pioli, gradualmente si è guadagnato un posto da titolare e la stima totale dell'allenatore del Milan. Pertanto, anche se corteggiato da altri club (Monza su tutti), resterà in organico.

