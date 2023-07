Calciomercato Milan – Tre nuove proposte per Messias dalla Serie A

Continua la ricerca di una sistemazione per gli esuberi dei rossoneri che, dopo aver comprato diversi giocatori di qualità, hanno bisogno di sfoltire la rosa. Proprio per questo motivo il Milan ha messo sul calciomercato alcuni giocatori come Fode Ballo Touré, che ha rifiutato una proposta dal Fulham , e Junior Messias che avrebbe trovato qualche pretendente in Italia.

Calciomercato Milan, asta per Messias: su di lui Torino, Bologna e Salernitana

Non si ferma la coppia composta da Giorgio Furlani e Geoffry Moncada che è sempre al lavoro per prepararsi al meglio alla prossima stagione di Serie A. A seguito dei diversi innesti nella rosa di Stefano Pioli il Milan è cresciuto ed ora deve rinunciare a qualche esubero per lasciare più spazio ai nuovi arrivati. Per questo motivo sono già stati esclusi alcuni giocatori dalla tournée in USA.