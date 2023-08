Calciomercato Milan – Dall’Argentina: “Pellegrino in via di definizione”

Il Milan , alla ricerca di un difensore centrale in questo rush finale del suo calciomercato estivo, ha deciso di prendere Marco Pellegrino . Il giocatore argentino, classe 2002 , in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre 2024 con il Club Atlético Platense , dovrebbe diventare dunque il quinto centrale rossonero. Aggiungendosi, quindi, a Malick Thiaw , Fikayo Tomori , Pierre Kalulu e Simon Kjær .

Calciomercato Milan: sta per arrivare Pellegrino

La conferma arriva dal giornalista sportivo argentino che, prima di tutti, in esclusiva, aveva segnalato l'interesse dei dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada per il difensore sudamericano, ovvero César Luis Merlo. Il giornalista, corrispondente per molte testate tra le quali, in patria, 'Tyc Sports', ha fornito in nottata gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Platense e Milan per Pellegrino.