Calciomercato Milan – Meïte sarà riscattato a fine stagione | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Soualiho Meïte, che già collezionato molte presenze, resterà in rossonero anche l'anno venturo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan, al termine della stagione, eserciterà il diritto di riscatto per Soualiho Meïte. Il centrocampista francese, classe 1994, è quindi destinato a diventare a titolo definitivo un calciatore rossonero in cambio degli 8 milioni di euro previsti dall'accordo stipulato a gennaio con il Torino. Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>