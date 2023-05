Calciomercato Milan – Obiettivo Mazzocchi: c’è una pedina di scambio

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola il Milan sta cercando un nuovo vice di Theo Hernández, visto che Fodé Ballo-Touré in è uscita. Al Diavolo, per l'imminente sessione estiva di calciomercato, piace molto Pasquale Mazzocchi, classe 1995, capitano della Salernitana e in orbita Nazionale Italiana.