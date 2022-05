Calciomercato Milan – Sfuma Mazraoui: visite con il Bayern Monaco

Il calciomercato del Milan non vedrà l'arrivo di Noussair Mazraoui, terzino dell'Ajax che si accaserà a parametro zero al Bayern Monaco

Fra i nomi accostati al Milan per la prossima sessione di calciomercato c'è quello di Noussair Mazraoui , terzino che lascerà l' Ajax a fine stagione.

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il difensore è vicinissimo all'approdo in Germania, dove vestirà la maglia del Bayern Monaco .

Il giocatore avrebbe infatti già svolto le visite mediche con la sua nuova squadra, e per l'ufficialità mancherebbe soltanto la firma sul contratto.

Sfuma così un possibile colpo a parametro zero per il Milan, che si è dovuto inchinare alla maggiore disponibilità economica dei bavaresi.