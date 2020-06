Calciomercato Milan – Luis Maximiano, il Barcellona sulle sue tracce

CALCIOMERCATO MILAN – Nel match di Coppa Italia contro la Juventus Gianluigi Donnarumma è stato di gran lunga il migliore in campo del Milan. Nonostante il portiere rossonero abbia il contratto in scadenza nel 2021, la società non ha ancora ha mosso nessun passo concreto in direzione rinnovo. Una situazione che fa drizzare le antenne a molte big d’Europa, mentre il Diavolo potrebbe pensare ad un suo eventuale sostituto.

Uno dei normi circolati nelle ultime settimane è quello di Luis Maximiano, portiere dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, però, sul giocatore ci sarebbe l’interesse di un Barcellona che però non ha ancora formulato nessuna offerta ufficiale.

Il Siviglia ha deciso di riscattare Jesus Suso? LEGGI QUI PER LE ULTIME NOTIZIE >>>