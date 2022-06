Calciomercato Milan – Matic passa a zero alla Roma: le ultime

Matic è uno dei tanti nomi accostati al Milan sul calciomercato: ora si è trasferito in giallorosso gratis. Ecco tutte le ultime.

Centrocampista di esperienza e grande affidabilità, Nemanja Matic era stato in orbita Milan qualche sessione di calciomercato fa. Il serbo classe 1988 poteva tornare di moda e qualcuno lo aveva anche già riaccostato al Milan, essendo in scadenza di contratto e dunque libero a zero. Tuttavia, il futuro di Matic si è presto definito: il centrocampista ha infatti trovato un accordo con la Roma per le prossime stagioni. In giallorosso ritroverà José Mourinho, determinante per la sua scelta. Matic è un ottimo centrocampista, di grande esperienza, che al Manchester United ha fatto benissimo e anche quest'anno è stato praticamente sempre titolare.