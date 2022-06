Calciomercato Milan – Matic, domani visite mediche in giallorosso

Matic dovrebbe diventare un giocatore della Roma in questo calciomercato e in passato era stato seguito anche dal Milan: domani visite.

Nelle scorse sessioni di calciomercato il Milan aveva seguito anche Nemanja Matic, serbo classe 1988 del Manchester United che però ora si appresta a cambiare maglia. Giocherà nel nostro campionato, ma non in rossonero. Passerà infatti alla Roma a parametro zero. Lo ha voluto fortemente José Mourinho, che lo aveva già allenato e lo ha convinto. Domani sarà il primo giorno da giallorosso: Matic sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà per un anno ai capitolini. Se il Milan stava ancora pensando a lui come opzione per il centrocampo, quindi, dovrà rivedere la situazione e puntare su altri obiettivi. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>