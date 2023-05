Calciomercato Milan – Massara punta due giovani del Copenaghen | News

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan ha già cominciato ad intavolare diverse trattative. In primis quella che porta a Daichi Kamada, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, per cui sembrano mancare davvero solo gli ultimi dettagli. E poi quella per Ruben Loftus-Cheek, mediano del Chelsea, che nelle ultime ore si è avvicinato ulteriormente rispetto agli scorsi giorni.