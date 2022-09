Calciomercato Milan – Mariano Diaz proposto alle milanesi

Il futuro di Mariano Diaz, dominicano classe 1993 del Real Madrid, non sarà ancora con la Camiseta Blanca e nel prossimo calciomercato potrebbe andare via, con il Milan tra le squadre possibili. Sembra infatti che il giocatore, in scadenza nel 2023, non sia più nel progetto madridista e che sia stato proposto alle due milanesi. Due le possibilità: un trasferimento a gennaio per 4 milioni oppure accordo a zero per il prossimo anno.