Marcus Thuram dovrebbe vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. No a PSG e RB Lipsia, nerazzurri non in corsa

Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 che si svincola dal Borussia Mönchengladbach, ha deciso di non firmare per il PSG e, dunque, il Milan ha la strada spianata per ingaggiare il figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, per la prossima stagione.