Calciomercato Milan – Thuram riflette, i rossoneri possono sperare

A Milano sarebbe titolare con Leão; in Francia prenderebbe di più

Dall’altra parte, invece, c’è il PSG, che a Thuram offre un maxi contratto e la possibilità di giocare in un gruppo di stelle di livello mondiale. Il fatto che l'attaccante francese, classe 1997, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach non abbia subito accettato la proposta dei parigini accresce la speranza in casa rossonera. In caso di fumata nera, le piste alternative conducono a Gianluca Scamacca (West Ham, ma molto vicino alla Roma) e Mehdi Taremi (Porto). Milan, un vice Bennacer di qualità per Pioli >>>