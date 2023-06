Calciomercato Milan – Thuram, una settimana per decidere: il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Marcus Thuram , attaccante francese classe 1997 che si è svincolato dal Borussia Mönchengladbach e che è la prima scelta del Diavolo per potenziare il proprio attacco.

Calciomercato Milan, Thuram deve comunicare la sua risposta

Il Milan è in forte pressing su Thuram e, secondo il quotidiano romano, spera di avere entro fine settimana la sua risposta definitiva. Il giocatore, figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus in Serie A, ha infatti ricevuto offerte anche da PSG in patria e RB Lipsia in Germania.