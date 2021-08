Calciomercato Milan – Marchetti: “Ziyech ed Ilicic? Ecco quando”

Josip Ilicic e Hakim Ziyech sono due obiettivi di calciomercato del Milan. Novità per quanto riguarda i giorni decisivi per le due trattative

Per quanto riguarda lo sloveno dell'Atalanta non è escluso un suo approdo in rossonero anche per occupare il ruolo di esterno destro offensivo nel 4-2-3-1 di Pioli. Con un indennizzo minimo, gli orobici potrebbero convincersi a vendere un calciatore che non rientra più nei piani e che ha chiesto la cessione. Per il secondo, invece, la trattativa è più difficile. Negli ultimi giorni di agosto, però, il Chelsea potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto, formula gradita al Milan. Comunque vada, gli sviluppi sui due fronti non sono attesi a breve. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri