Calciomercato Milan – Marchetti: “Ecco a che punto siamo per Isco”

Il Milan continua a guardarsi intorno per trovare un trequartista. Uno degli obiettivi di calciomercato è Isco: gli ultimi aggiornamenti

Continua la ricerca di un trequartista da parte del Milan in questa sessione di calciomercato . Il nome di Isco è uno degli obiettivi rossoneri, ma la trattativa con il Real Madrid non è facile. Luca Marchetti di Sky Sport ha spiegato la situazione su 'TMW Radio'. Di seguito il suo intervento.

"Ci vuole tempo e pazienza per questi giocatori. C'è un'esigenza tecnica nella rosa di Pioli, è chiaro che senza Calhanoglu manca uno sulla trequarti. Ha tante idee la società, sa che non può sbagliare. Isco può essere un obiettivo, ma in questo momento è più lontano di quanto crediamo, le cifre dell'operazioni sono molto elevate".