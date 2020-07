Calciomercato Milan – Marchetti: “Donnarumma non vuole andare via”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha parlato della situazione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021.

“Donnarumma non vuole andare via dal Milan facendo uno strappo ma, nel caso dovesse partire, partirà solo con un accordo proficuo per la società. Donnarumma sta bene al Milan, bisogna ricordarlo chiaramente. Le formule per trovare un accordo per il rinnovo riguarderanno l’ingaggio ma bisogna anche valutare che, ora come ora, non c’è una girandola di portieri importante”, ha detto Marchetti.

“Una soluzione si troverà magari con un prolungamento breve, l’inserimento di una clausola o con un altro tipo di accordo ma la dirigenza e l’agente devono parlarsi”, ha concluso Marchetti su Donnarumma. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SU ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

