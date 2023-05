Calciomercato Milan- Dalla Spagna: “Per Brahim Diaz servono 30 milioni”

Calciomercato Milan, pronta l'offerta per Brahim Diaz?

Come riportato da Marca, il Real Madrid, vorrebbe tenere Brahim Diaz nella prossima sessione di calciomercato. Ma il Milan, si legge, vorrebbe spingere per comprarlo, stavolta non in prestito, ma a titolo definitivo. I rossoneri potrebbero arrivare anche sui 30 milioni per tenere lo spagnolo. Molto, potrebbe dipendere anche dalle volontà dello stesso ragazzo e da chi siederà sulla panchina del Real Madrid nella prossima stagione.