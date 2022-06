Calciomercato Milan – Insidia Manchester United per Bennacer: il punto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato sulla situazione di Ismaël Bennacer , classe 1997 , centrocampista franco-algerino che il Diavolo prelevò per 16 milioni di euro dall' Empoli nell'estate 2019 .

Come noto, Bennacer era in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2024. Attualmente, il numero 4 rossonero percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione e il club gli aveva proposto un aumento a 3,5.