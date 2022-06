Mercato Milan – Il Manchester City chiede 50 milioni per Gabriel Jesus

Il Milan starebbe sondando il terreno per Gabriel Jesus, attaccante in uscita dal Manchester City. Ma per il brasiliano servono 50 milioni

Carmelo Barillà

Il Milan starebbe sondando il terreno per Gabriel Jesus, attaccante in uscita dal Manchester City. Un nome accostato già in passato ai rossoneri ed ora riportato in auge da '90min.com', noto portale britannico. Il club inglese valuta il brasiliano 50 milioni di euro, cifra per la quale il Milan non si siederebbe nemmeno al tavolo della trattativa.

Gabriel Jesus è in scadenza nel 2023, ma i 'Citizens' sfruttano il fatto che i club interessati all'attaccante sono parecchi. Su tutti il Real Madrid, che segue da vicino gli sviluppi. Nel frattempo Gabriel Jesus, che aveva dichiarato di essere stato un grande tifoso del Milan da bambino, ha fatto sapere che farà chiarezza sul proprio futuro non più tardi della prossima settimana, dopo gli impegni con la nazionale brasiliana.

L'arrivo di Haaland al Manchester City chiuderebbe inevitabilmente le porte a Gabriel Jesus. Ma se il club inglese non abbassa le pretese, il Milan non ha margini di trattativa.