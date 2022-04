Calciomercato Milan – Svolta Coulibaly, Diavolo beffato: il punto

Il giovane Mamadou Coulibaly resterà al Monaco. Non approderà, dunque, al Milan nella prossima sessione di calciomercato: il motivo

Nonostante i tentativi del Milan , il giovanissimo centrocampista (classe 2004 ) Mamadou Coulibaly non si trasferirà in rossonero nella prossima sessione di calciomercato . Resterà, al contrario, al Monaco .

Come riporta calciomercato.com, il diciottenne ha infatti deciso di rinnovare il proprio contratto con i monegaschi, accettando il prolungamento e continuando la sua carriera in Ligue 1 .

In ogni caso, Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno a monitorare le gesta del giovane, da molti paragonato per talento ed età a Eduardo Camavinga del Real Madrid .

Una scelta forse corretta, quella del centrocampista, e senz'ombra di dubbio dettata dalla voglia di continuare a crescere. Magari per sposare il Milan in un futuro prossimo.